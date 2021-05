LIVE – Feralpisalò-Virtus Verona 1-1, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di mercoledì 19 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Feralpisalò-Virtus Verona, match valevole per il secondo turno dei playoff del girone B di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 19 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA REGOLAMENTO SECONDO TURNO DEI PLAYOFF TABELLONE E RISULTATI TABELLONE PRIMO TURNO FASE NAZIONALE Feralpisalò-Virtus Verona 1-1 (18? Guerra, 56? ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladi, match valevole per il secondo turno dei playoff delB di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 19 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAREGOLAMENTO SECONDO TURNO DEI PLAYOFF TABELLONE E RISULTATI TABELLONE PRIMO TURNO FASE NAZIONALE1-1 (18? Guerra, 56? ...

Advertising

feralpisalo : ??LIVE #FERVVE 1?-1? #Cplayoff #NoiSiamoiLeoniDelGarda 25' Sostituzione anche per i Leoni del Garda: ?? Miracoli ?? Tulli - feralpisalo : ??LIVE #FERVVE 1?-1? #Cplayoff #NoiSiamoiLeoniDelGarda CAMBIO | ?? 25' Doppia sostituzione per gli ospiti: ?? Manf… - feralpisalo : ??LIVE #FERVVE 1?-1? #Cplayoff #NoiSiamoiLeoniDelGarda CAMBIO | ?? 20' Sostituzione per mister Pavanel: ?? D'Orazio ?? Ceccarelli - feralpisalo : ??LIVE #FERVVE 1?-0? #Cplayoff #NoiSiamoiLeoniDelGarda TRAVERSA | ?? 2' Sberla di Guidetti da calcio piazzato che v… - feralpisalo : ??LIVE #FERVVE 1?-0? #Cplayoff #NoiSiamoiLeoniDelGarda START | ?? Squadre di nuovo sul terreno di gioco: comincia il secondo tempo! -