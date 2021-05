**Letteratura: addio a Lia Secci, germanista che fece conoscere Grass** (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - La storica della letteratura tedesca Lia Secci, germanista di fama a cui si deve la traduzione di "Il tamburo di latta" di Günter Grass (Feltrinelli, 1962), è morta all'età di 88 anni in Sardegna, dove viveva da qualche tempo. La notizia della scomparsa, a funerali avvenuti, si è appresa nell'ambito dei germanisti delle università romane. Nata a Genova il 30 gennaio 1933, Secci si laureò in filologia classica presso l'Ateneo del capoluogo ligure, trascorse quindi cinque anni presso l'Università di Heidelberg come lettrice di italiano; qui partecipò attivamente ai movimenti del '68. Le sue pubblicazioni riguardano in particolare il teatro tedesco espressionista e contemporaneo, il mito greco nell'arte moderna, l'opera di Heinrich Heine, la ricezione di Richard Wagner e la problematica dell'emancipazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - La storica della letteratura tedesca Liadi fama a cui si deve la traduzione di "Il tamburo di latta" di Günter Grass (Feltrinelli, 1962), è morta all'età di 88 anni in Sardegna, dove viveva da qualche tempo. La notizia della scomparsa, a funerali avvenuti, si è appresa nell'ambito dei germanisti delle università romane. Nata a Genova il 30 gennaio 1933,si laureò in filologia classica presso l'Ateneo del capoluogo ligure, trascorse quindi cinque anni presso l'Università di Heidelberg come lettrice di italiano; qui partecipò attivamente ai movimenti del '68. Le sue pubblicazioni riguardano in particolare il teatro tedesco espressionista e contemporaneo, il mito greco nell'arte moderna, l'opera di Heinrich Heine, la ricezione di Richard Wagner e la problematica dell'emancipazione ...

