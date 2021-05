Le previsioni meteo di giovedì 20 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Nuvole sparse al Centro, condizioni di marcata instabilità al Sud. – Giornata all’insegna del maltempo al Nord, ancora instabile al Centro e al Sud con possibili rovesci che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico peninsulare del Sud. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Condizioni in sensibile miglioramento al Nord con cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Possibili addensamenti interesseranno le regioni del quadrante orientale ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali con nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Nuvole sparse al Centro, condizioni di marcata instabilità al Sud. – Giornata all’insegna del maltempo al Nord, ancora instabile al Centro e al Sud con possibili rovesci che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico peninsulare del Sud. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Condizioni in sensibile miglioramento al Nord con cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Possibili addensamenti interesseranno le regioni del quadrante orientale ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali con nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno ...

