Lando Buzzanca ricoverato in ospedale E ora la compagna vive il suo dramma | cosa è successo all’attore

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Una notizia è giunta improvvisamente in queste ore e sta facendo preoccupare i suoi fan. L’attoreè stato infattiin. Si trova all’interno del nosocomio ‘Santo Spirito’ di Roma. Ad annunciare la notizia è stata la suaFrancesca Della Valle, che dal 2016 è unita sentimentalmente a lui. La donna ha inoltre lanciato un vero e proprio grido di allarme, visto che le impedirebbero di stare vicina alla sua dolce metà. Lei ha infatti ricordato che non sono marito e moglie. La sua è una denuncia ufficiale, infatti ha anche affermato di aver cercato di contattare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per provare a risolvere la situazione. L’attore è in condizioni di salute precarie già da alcuni anni, dopo essere stato colpito da da un’ischemia. Ma adesso è ...

Il settimanale Oggi in edicola raccoglie lo sfogo di Francesca Della Valle, al fianco dida cinque anni: 'Io amoe voglio salvargli la vita. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un ...LA COMPAGNA DIA "OGGI": "LUI È IN OSPEDALE E IL SUO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON MI PERMETTE NEANCHE DI VEDERLO" Il settimanale OGGI, in edicola da domani, pubblica lo sfogo di ...Lando Buzzanca è stato ricoverato presso l'ospedale Santo Spirito a Roma a causa di un incidente casalingo. L'attore palermitano noto per tanti film di culto come Divorzio all'it ...L'attore 86enne è ricoverato a Roma per una brutta caduta. La donna (che ha 40 anni meno di lui) vorrebbe stargli accanto. Ma l'amministratore di sostegno glielo impedisce. E racconta come stanno le c ...