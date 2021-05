“La prima volta che ci siamo visti…”. Giorgia Meloni, così è andata col compagno Andrea Giambruno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giorgia Meloni, il primo appuntamento non si scorda mai. A ricordare quel momento, il compagno della leader di Fdl. Una vita privata che in molto avranno modo di apprendere attraverso il prodotto editoriale e autobiografico che Giorgia Meloni promuove ormai da diverse settimane e che, grazie ad alcune anticipazioni, alza l’asticella delle aspettative dei futuri lettori. Ma se alcuni aneddoti provengono dalla bocca di Andrea Giambruno, allora il racconto si fa ancora più interessante. Sei anni fa, ovvero nel 2016, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno coronano il desiderio più grande, quello di dare alla luce un figlio. Nasce così Ginevra, che con la sua dolcezza e il suo sorriso ha dato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021), il primo appuntamento non si scorda mai. A ricordare quel momento, ildella leader di Fdl. Una vita privata che in molto avranno modo di apprendere attraverso il prodotto editoriale e autobiografico chepromuove ormai da diverse settimane e che, grazie ad alcune anticipazioni, alza l’asticella delle aspettative dei futuri lettori. Ma se alcuni aneddoti provengono dalla bocca di, allora il racconto si fa ancora più interessante. Sei anni fa, ovvero nel 2016,coronano il desiderio più grande, quello di dare alla luce un figlio. NasceGinevra, che con la sua dolcezza e il suo sorriso ha dato un ...

