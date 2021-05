Kristen Bell | Ho provato i funghi allucinogeni per combattere la depressione

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha deciso di provare iper tentare di sconfiggere ladopo aver letto un libro di Michael Pollan.ha deciso di provare iperla suadopo aver letto il libro di Michael Pollan intitolato How to Change Your Mind. Dopo una battaglia contro ladurata più di vent'anni laha deciso di provare qualcosa di diverso dai trattamenti che le erano stati prescritti finora: farmaci, psicoterapia e meditazione. Durante un episodio del podcast Hypochondriactor, laha spiegato che nel suo libro lo scrittore "entra davvero nei dettagli di questa ...

Kristen Bell ha deciso di provare i funghi allucinogeni per combattere la sua depressione dopo aver letto il libro di Michael Pollan intitolato How to Change Your Mind. Dopo una battaglia contro la depressione durata più di vent'anni la attrice ha deciso di provare qualcosa di diverso dai trattamenti che le erano stati prescritti finora: farmaci, psicoterapia e meditazione.