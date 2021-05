Klan di Mahmood: online il nuovo videoclip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esce oggi, 19 maggio 2021, il videoclip di Klan, il singolo di Mahmood – disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali – che anticipa “Ghettolimpo”, il suo nuovo album in uscita l’11 giugno 2021. Qualche dettaglio in più di Klan Scritto da Mahmood e prodotto da DRD, “Klan” svela un nuovo tassello che compone l’universo raccontato in “Ghettolimpo”. I ritmi urban della canzone accompagnano un testo che racconta il mondo crudo della provincia e le dinamiche di aggregazione di chi vive quasi in simbiosi, come in un branco. Il videoclip, diretto da Attilio Cusani, è stato girato in Sicilia, a Fiumara d’Arte (Parco dei Nebrodi, Valle dell’Halaesa), museo a cielo aperto e uno tra i più grandi parchi monumentali di arte ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esce oggi, 19 maggio 2021, ildi, il singolo di– disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali – che anticipa “Ghettolimpo”, il suoalbum in uscita l’11 giugno 2021. Qualche dettaglio in più diScritto dae prodotto da DRD, “” svela untassello che compone l’universo raccontato in “Ghettolimpo”. I ritmi urban della canzone accompagnano un testo che racconta il mondo crudo della provincia e le dinamiche di aggregazione di chi vive quasi in simbiosi, come in un branco. Il, diretto da Attilio Cusani, è stato girato in Sicilia, a Fiumara d’Arte (Parco dei Nebrodi, Valle dell’Halaesa), museo a cielo aperto e uno tra i più grandi parchi monumentali di arte ...

