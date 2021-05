Il prezzo delle chiusure: persi 514mila posti di lavoro in ristoranti e alloggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – chiusure e restrizioni hanno fatto strage nel settore della ristorazione e del turismo, con il crollo dell’occupazione in Italia. A lanciare l’allarme è il Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio, presentato ieri in presenza del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. alloggio e ristorazione sono i comparti più penalizzati dalle misure anti-coronavirus: hanno perso 514mila posti di lavoro, il doppio di quelli creati tra il 2013 al 2019, che erano stati 245mila. In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 2019. E l’incertezza – complice ache lo scarso coraggio del governo sul fronte delle riaperture – è diventata il sentimento prevalente. Lo dimostra la riduzione del 50% ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag –e restrizioni hanno fatto strage nel settore della ristorazione e del turismo, con il crollo dell’occupazione in Italia. A lanciare l’allarme è il Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio, presentato ieri in presenza del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.o e ristorazione sono i comparti più penalizzati dalle misure anti-coronavirus: hanno persodi, il doppio di quelli creati tra il 2013 al 2019, che erano stati 245mila. In 14 mesi sono stati bruciati il doppio deidicreati tra il 2013 e il 2019. E l’incertezza – complice ache lo scarso coraggio del governo sul fronteriaperture – è diventata il sentimento prevalente. Lo dimostra la riduzione del 50% ...

Advertising

VotersItalia : RT @CCoccarelli: Il prezzo delle chiusure: Persi 514mila posti di lavoro in ristoranti e alloggi. Ditelo ai buonisti dell'accoglienza. Le… - CCoccarelli : Il prezzo delle chiusure: Persi 514mila posti di lavoro in ristoranti e alloggi. Ditelo ai buonisti dell'accoglie… - itsashess : RT @stanga_mattia: Quella sensazione post esame in cui ripensi alle risposte che hai dato rendendoti conto delle enormi cazzate che hai scr… - Frenzyb00 : RT @stanga_mattia: Quella sensazione post esame in cui ripensi alle risposte che hai dato rendendoti conto delle enormi cazzate che hai scr… - portaro_d : RT @stanga_mattia: Quella sensazione post esame in cui ripensi alle risposte che hai dato rendendoti conto delle enormi cazzate che hai scr… -