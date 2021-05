Il crac di Banca Etruria è senza colpevoli. Ultimo schiaffo ai risparmiatori. Per i pm i vertici dell’istituto ingannarono i clienti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà dura da spiegare ai tanti risparmiatori che hanno perso i risparmi di tutta una vita nel crac di Banca Etruria che, per quanto successo, non sembrano esserci colpevoli. Il procedimento relativo al filone del falso in prospetto, ossia uno dei filoni principali della maxi inchiesta, si è concluso con i tre imputati, l’ex presidente Giuseppe Fornasari, l’ex direttore Luca Bronchi e il dirigente Davide Canestri, che sono stati assolti con la formula del “fatto non sussiste” per una delle emissioni di obbligazioni subordinate contestate mentre è scattata la prescrizione per le altre due finite al centro del processo. La decisione del giudice monocratico di Arezzo, Stefano Cascone, è arrivata dopo una camera di consiglio durata almeno due ore ed è in netto contrasto con le richieste di condanna che il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà dura da spiegare ai tantiche hanno perso i risparmi di tutta una vita neldiche, per quanto successo, non sembrano esserci. Il procedimento relativo al filone del falso in prospetto, ossia uno dei filoni principali della maxi inchiesta, si è concluso con i tre imputati, l’ex presidente Giuseppe Fornasari, l’ex direttore Luca Bronchi e il dirigente Davide Canestri, che sono stati assolti con la formula del “fatto non sussiste” per una delle emissioni di obbligazioni subordinate contestate mentre è scattata la prescrizione per le altre due finite al centro del processo. La decisione del giudice monocratico di Arezzo, Stefano Cascone, è arrivata dopo una camera di consiglio durata almeno due ore ed è in netto contrasto con le richieste di condanna che il ...

Advertising

sabrinatehilim : RT @LaNotiziaTweet: Il crac di #BancaEtruria è senza colpevoli. Ultimo schiaffo ai risparmiatori. Per i pm i vertici dell’istituto ingannar… - LaNotiziaTweet : Il crac di #BancaEtruria è senza colpevoli. Ultimo schiaffo ai risparmiatori. Per i pm i vertici dell’istituto inga… - CittadinoOnline : Crac Banca Etruria: incomprensibili le assoluzioni per falso in prospetto - - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: È finita con l’assoluzione per i tre ex dirigenti bancari imputati nel processo di Arezzo per il crac di Banca Etruria… - GabrielParker74 : RT @fattoquotidiano: È finita con l’assoluzione per i tre ex dirigenti bancari imputati nel processo di Arezzo per il crac di Banca Etruria… -

Ultime Notizie dalla rete : crac Banca Crac Banca Etruria, le Vittime del Salvabanche: 'Assoluzioni incomprensibili' ... gli ex manager erano infatti accusati di avere fornito ai risparmiatori informazioni non corrette riguardanti la vendita di obbligazioni di Banca Etruria. Sappiamo bene infatti che nei prospetti dei ...

Verona, finisce in Slovenia la latitanza dell'ex tesoriere della Dc ... hanno raccolto le sue impronte, per poi provvedere a confrontarle con quelle inserite nella banca ... In precedenza, il 63enne era stato condannato insieme ad altri cinque imputati a 5 anni per il crac ...

Crac Banca Etruria: incomprensibili le assoluzioni per falso in prospetto Il Cittadino on line Etruria,falso in prospetto;assolti capi "Il fatto non sussiste".Con questa motivazione il tribunale di Arezzo ha assolto i tre imputati del processo sul presunto "falso in prospetto" nell'ambito del crac di Banca Etruria: l'ex presidente Gi ...

Crac milionario: condanna e patteggiamento In due erano accusati dalla procura di bancarotta fraudolenta documentale dopo l’istanza presentata da una banca ...

... gli ex manager erano infatti accusati di avere fornito ai risparmiatori informazioni non corrette riguardanti la vendita di obbligazioni diEtruria. Sappiamo bene infatti che nei prospetti dei ...... hanno raccolto le sue impronte, per poi provvedere a confrontarle con quelle inserite nella... In precedenza, il 63enne era stato condannato insieme ad altri cinque imputati a 5 anni per il..."Il fatto non sussiste".Con questa motivazione il tribunale di Arezzo ha assolto i tre imputati del processo sul presunto "falso in prospetto" nell'ambito del crac di Banca Etruria: l'ex presidente Gi ...In due erano accusati dalla procura di bancarotta fraudolenta documentale dopo l’istanza presentata da una banca ...