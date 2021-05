Highlights e gol Bari-Foggia 3-1 | playoff Serie C 2020 2021 | girone C VIDEO

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildelle azioni salienti della sfida tra, di scena al San Nicola e valevole per il secondo turno deidelC della. Vittoria importante e qualificazione per la compagine barese, conquistata grazie alla rete di Marras e alla doppietta di un super D’Ursi. Di seguito glicompleti del derby pugliese, vinto meritatamente dal. GLISportFace.

Advertising

mvb_80 : #Milan Allora, mi sono rivisto gli highlights della partita di andata perchè mi voglio male. Primo gol fantastica… - RobertoNappi8 : La cosa vergognosa è che Sky abbia assolutamente eliminato dagli highlights della partita il gol 'regolarissimo' di Immobile. Che schifo! - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Lazio-Torino 0-0: i granata salvi. Benevento retrocesso in Serie B - filadelfo72 : Highlights Lazio-Torino 0-0: Video Gol 25ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Lazio-Torino 0-0: Video Gol 25ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Video/ Milan Cagliari (0 - 0):, ora Pioli rischia il quarto posto (Serie A) Giroud, del ... Giroud quest'anno ha giocato 17 partite segnando quattro; il suo valore viene valutato da ...... appuntamento con 'Area C' , l'approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con, interviste e commenti sul turno di campionato. Tutti idei ...All’Olimpico ipadroni di casa della Lazio guidati da Inzaghi ospitano il Torino di Nicola. La gara è valevole per il recupero della venticinquesima giornata del campionato di S ...Il Torino pareggia 0-0 a Roma con la Lazio nel recupero della 25esima giornata e conquista la salvezza aritmetica. I granata con il punto salgono a quota 36 in classifica e ad una giornata dal termine ...