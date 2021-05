Grifoni in fuga | violazione dello spazio aereo sopra Riserva di Cornino

Telefriuli1 : ???? Grifoni in pericolo a causa degli ultraleggeri, 80 rapaci in fuga durante l'ultimo sorvolo ???? Il Comune di F… -

Ultime Notizie dalla rete : Grifoni fuga

Telefriuli

... sta mettendo in serio pericolo la popolazione diche gravita sull'area: il sindaco di Forgaria nel Friuli, Marco Chiapolino , e l'assessore alla Riserva Pierluigi Molinaro hanno così inviato ...PERUGIA - Il Perugia batte il Fano 2 - 1 continuando lasolitaria in testa alla classifica. Ma non è stata una partita facile per i ragazzi di ...effetti e finisce con la vittoria dei, la ...Le ripetute presenze di ultraleggeri a bassa quota mettono in fuga i rapaci: 80 quelli scappati nell'ultima occasione. Il Comune di Forgaria scrive al presidente Fedriga, sollecitando l'intervento del ...FORGARIA NEL FRIULI - La ripetuta violazione dello spazio aereo sovrastante la Riserva naturale regionale del lago di Cornino, frequentemente attraversato da velivoli ultraleggeri di ogni genere e par ...