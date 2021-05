Green pass per matrimoni e vacanze | come funziona e come richiederlo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Con l’approvazione del nuovo decreto Covid entreranno in vigore da oggi le novità che riguardano il. Ilè una misura chiave che definisce le regole da seguire per organizzare. Vediamo insiemeilvaccinale.faccio a? Quali sono le novità introdotte dal nuovo decreto Covid?Innanzitutto per ottenere ilvaccinale bisogna aver ricevuto il vaccino anti-Covid. In alternativa bisogna effettuare un tampone nelle 48 ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Diventano più chiare le regole sulnecessario per partecipare ad alcuni eventi, come i matrimoni, o per spostarsi in Italia tra Regioni di colore diverso. In attesa del debutto del certificato verde europeo che ci consentirà ...Il decreto dispone che il '' sia rilasciato 'anche contestualmente alla prima dose di vaccino' e che diventi valido dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Oltre al ...Il Covid manager dovrà far rispettare il rigido protocollo che si prevede per la riapertura dei matrimoni e delle altre celebrazioni.Como. I comaschi hanno voglia di vacanza e stanno iniziando a prenotare la partenza. Ma ancora soltanto a corto raggio e con qualche interrogativo. Le principale agenzie turistich ...