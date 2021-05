Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone: “Gambe non brillanti, una brutta giornata. La condizione c’è, sono motivato” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giulio Ciccone ha pagato dazio nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Dopo aver emozionato nella prima parte della Corsa Rosa, chiudendo la prima settimana al quarto posto in classifica generale, il ciclista abruzzese non è riuscito a tenere il passo di Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Simon Yates e Hugh Carthy. L’alfiere della Trek-Segafredo si era ben distinto sui quattro tratti in sterrato (più di 35 km sulle strade bianche), poi le energie sono mancate nel tratto più duro dell’ascesa di Lume Spento. Il 26enne ha tagliato il traguardo di Montalcino a 1’47” da Bernal e ora accusa un ritardo di 2’24” dalla maglia rosa in classifica generale, dove occupa l’ottavo posto. Giulio Ciccone mastica amaro ed è decisamente triste per come si è evoluta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha pagato dazio nell’undicesima tappa del. Dopo aver emozionato nella prima parte della Corsa Rosa, chiudendo la prima settimana al quarto posto in classifica generale, il ciclista abruzzese non è riuscito a tenere il passo di Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Simon Yates e Hugh Carthy. L’alfiere della Trek-Segafredo si era ben distinto sui quattro tratti in sterrato (più di 35 km sulle strade bianche), poi le energiemancate nel tratto più duro dell’ascesa di Lume Spento. Il 26enne ha tagliato il traguardo di Montalcino a 1’47” da Bernal e ora accusa un ritardo di 2’24” dalla maglia rosa in classifica generale, dove occupa l’ottavo posto.mastica amaro ed è decisamente triste per come si è evoluta ...

