Fumi dal campo Rom, la scuola calcio San Lorenzo costretta a chiudere (video). FdI: “Brava Raggi…” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “L’obiettivo e la filosofia della San Lorenzo calcio sarà quello di creare un modello basato su valori sportivi, stile di gioco, metodologia di lavoro e valorizzazione del territorio…”. Peccato che quei buoni propositi della storica scuola calcio romana siano stati calpestati dalla cattiva amministrazione del territorio da parte di Virginia Raggi. La gestione dei campi Rom, da cui arrivano Fumi venefici, costringerà la San Lorenzo calcio a chiudere i battenti, se non si metterà riparo in fretta a quell’attentato alla salute dei giovani talenti calcistici La scuola calcio San Lorenzo chiude, ma non è colpa del Covid “La scuola calcio San Lorenzo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “L’obiettivo e la filosofia della Sansarà quello di creare un modello basato su valori sportivi, stile di gioco, metodologia di lavoro e valorizzazione del territorio…”. Peccato che quei buoni propositi della storicaromana siano stati calpestati dalla cattiva amministrazione del territorio da parte di Virginia Raggi. La gestione dei campi Rom, da cui arrivanovenefici, costringerà la Sani battenti, se non si metterà riparo in fretta a quell’attentato alla salute dei giovani talenti calcistici LaSanchiude, ma non è colpa del Covid “LaSan...

