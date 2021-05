Formazioni ufficiali Atalanta Juve: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Atalanta Juve match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Juve, match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini. JuveNTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ledimatch valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.NTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

