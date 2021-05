Enea, comunità energetiche: l’innovazione che fa bene (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Promuovere modelli innovativi e replicabili di gestione delle comunità energetiche attraverso strumenti hi-tech, nuove collaborazioni con enti locali e istituzioni sul territorio nazionale e la creazione di un tavolo di confronto permanente tra mondo della ricerca, istituzioni, municipalità, aziende e associazioni di categoria. Questo l’obiettivo della proposta dell’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) – per la governance delle comunità energetiche basata su un insieme coordinato di interventi tecnologici, economici e sociali volti a migliorare sostenibilità ambientale, qualità della vita dei cittadini e coesione sociale – così come emerge nel corso del convegno on-line Sviluppo e futuro delle comunità ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Promuovere modelli innovativi e replicabili di gestione delleattraverso strumenti hi-tech, nuove collaborazioni con enti locali e istituzioni sul territorio nazionale e la creazione di un tavolo di confronto permanente tra mondo della ricerca, istituzioni, municipalità, aziende e associazioni di categoria. Questo l’obiettivo della proposta dell’(l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) – per la governance dellebasata su un insieme coordinato di interventi tecnologici, economici e sociali volti a migliorare sostenibilità ambientale, qualità della vita dei cittadini e coesione sociale – così come emerge nel corso del convegno on-line Sviluppo e futuro delle...

Advertising

ENEAOfficial : Comunità energetiche rappresentante una grande opportunità che va trasformata in realtà consolidata. Federico Testa… - ENEAOfficial : E' necessario agevolare l'adesione alle comunità energetiche x rendere imprese, cittadini ed enti attori della tran… - Qualenergiait : Comunità energetiche: come, quando e perché? Una guida #Enea - EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: Mercoledì 19 maggio ENEA organizza il webinar “Sviluppo e futuro delle Comunità Energetiche in Italia”, un tavolo di conf… - FilippoAstone : Parteciperanno Enea, il CFI, Ises Italia, Assinrete, Astea, il Cluster Energia e le università Guglielmo Marconi e… -