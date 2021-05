Emma Stone | capelli lunghissimi e rossetto wow | strepitosa alla premiere di «Cruella»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La star di Cruella, il film di Disney, ha conquistato tutti alla premiere Hollywoodiana del prequel di La carica dei 101. Emma Stone, in abito blue Louis Vuitton, ha scelto un look che raccoglie tutti i codici di bellezza post covid: capelli lunghissimi come non mai, onde casual effetto DIY, highlights che illuminano la chioma e infondono un contagioso senso di positività in questa primavera di rinascenza e rossetto rosso. Il grande assente del beautycase delle donne è tornato prorompente sulla bocca dell’attrice.

Esiste gioia più grande dal vedersi consegnare un Premio Oscar dalla propria crush adolescenziale? Il sogno si è trasformato in realtà perché, nel 2017, è stata premiata nientepopodimeno che da quel Leonardo DiCaprio che tanto amava durante la sua adolescenza. In occasione della sua partecipazione virtuale a The Jess Cagle Show, Emma Stone ricorda solo una cosa della notte più importante della sua vita, quella degli Oscar 2017 quando ha vinto per la prima volta il premio come miglior attrice protagonista.