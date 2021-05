ECCO LA POLVERE CHE SPIA “Smart dust”, un pulviscolo composto di miriadi di microchip. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Leggimi l’articolo “Smart dust”, un pulviscolo composto di miriadi di microchip. Usata in segreto in Afganistan SAN FRANCISCO – Gli scienziati californiani l’hanno battezzata Smart dust, “POLVERE intelligente”. Il Pentagono la definisce “Ia tecnologia strategica dei prossimi anni”. Un giorno cambierà la nostra vita; intanto sta già cambiando il modo di fare la guerra e potrebbe avere un test decisivo in Iraq. Il pulviscolo intelligente è fatto di miriadi di computer microscopici. Ognuno misura meno di un millimetro cubo ma incorpora sensori elettronici, capacità di comunicare via onde radio, software e batterie. Invisibile e imprendibile, la POLVERE di intelligenze artificiali ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Leggimi l’articolo “”, undidi. Usata in segreto in Afganistan SAN FRANCISCO – Gli scienziati californiani l’hanno battezzata, “intelligente”. Il Pentagono la definisce “Ia tecnologia strategica dei prossimi anni”. Un giorno cambierà la nostra vita; intanto sta già cambiando il modo di fare la guerra e potrebbe avere un test decisivo in Iraq. Ilintelligente è fatto didi computer microscopici. Ognuno misura meno di un millimetro cubo ma incorpora sensori elettronici, capacità di comunicare via onde radio, software e batterie. Invisibile e imprendibile, ladi intelligenze artificiali ...

