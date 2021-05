"Dopo la morte di mio padre...". Addio Battiato, lo strazio di Morgan: "Perché sono incazz**" (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Ho il cuore a pezzi come quando si perde un padre": non si dà pace Morgan Dopo la morte di Franco Battiato. L'ex dei Bluvertigo era molto legato all'artista scomparso. "sono triste, amareggiato, inca**ato, affranto, malinconico, nostalgico, desolato", ha raccontato in un'intervista a La Stampa. Morgan ha spiegato che con la morte di Battiato ha perso un "padre putativo": "Ho perso il mio genitore naturale troppo presto ma, oggi, perdo anche chi mi ha plasmato". L'artista, poi, ha parlato del primo incontro con il cantautore siciliano: "Eravamo al concerto del 1° Maggio del 1995; ricordo quel pennellone alto, dinoccolato, con gli occhialoni neri calati sul naso che entrò nel camerino dei Bluvertigo e disse ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Ho il cuore a pezzi come quando si perde un": non si dà paceladi Franco. L'ex dei Bluvertigo era molto legato all'artista scomparso. "triste, amareggiato, inca**ato, affranto, malinconico, nostalgico, desolato", ha raccontato in un'intervista a La Stampa.ha spiegato che con ladiha perso un "putativo": "Ho perso il mio genitore naturale troppo presto ma, oggi, perdo anche chi mi ha plasmato". L'artista, poi, ha parlato del primo incontro con il cantautore siciliano: "Eravamo al concerto del 1° Maggio del 1995; ricordo quel pennellone alto, dinoccolato, con gli occhialoni neri calati sul naso che entrò nel camerino dei Bluvertigo e disse ...

Beatrice di York aspetta un figlio: nuovo Royal baby in arrivo E la regina Elisabetta ha sicuramente bisogno di un bella notizia, dopo la morte dell'amato consorte Filippo e le tensioni con il nipote Harry. Per di più oggi è mancato anche uno dei due suoi ...

Sms con un verso di Battiato alla moglie: lei chiama il 112 L'uomo, dopo aver appreso della morte del Maestro Franco Battiato, ha inviato alla compagna una citazione del cantautore siciliano attraverso un messaggio su WhatsApp. Una frase tratta da una delle ...

Muore dopo il vaccino, oggi l'autopsia

Il comunicato del Club Tenco per la morte di Franco Battiato Per questo le prime immagini che vengono in mente sono i momenti del dopo Tenco all'ultimo piano dell'Ariston, dove si tira tardi parlando di tutto. Guccini ricorda di quando, intorno ad uno di questi ...

