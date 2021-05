Covid Lazio: In discesa ricoveri e terapie intensive. Cala l’incidenza ogni 100mila abitanti (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Oggi su oltre 15mila tamponi nel Lazio (+4200) e quasi 18mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 466 nuovi casi positivi (+118), i decessi sono 16 (+2), i ricoverati sono 1454 (-65). I guariti 1880, le terapie intensive sono 215 (-1). Diminuiscono ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3%, i casi a Roma città sono a quota 208. Cala l’incidenza ogni 100mila abitanti.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1: sono 65 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Oggi su oltre 15mila tamponi nel(+4200) e quasi 18mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 466 nuovi casi positivi (+118), i decessi sono 16 (+2), i ricoverati sono 1454 (-65). I guariti 1880, lesono 215 (-1). Diminuiscono. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3%, i casi a Roma città sono a quota 208..” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1: sono 65 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ...

