Covid in Italia: oggi 5.506 casi e 149 morti, ancora in calo i ricoverati in intensiva (Di mercoledì 19 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 19 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 5.506 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 287.256 tamponi testati; l’indice di positività oggi è all’1,9%, di poco superiore al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 149 decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 124.646.



I ricoverati in terapia intensiva sono 1.643 (-46), con 69 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 13.929, mentre gli attuali positivi scendono a 306.730 (-8.578). In Campania 634 nuovi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 19 maggio 2021)bollettino 19 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 5.506 i nuovidi coronavirus registrati innelle ultime 24 ore su un totale di 287.256 tamponi testati; l’indice di positivitàè all’1,9%, di poco superiore al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 149 decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale deipositivi alina 124.646.in terapiasono 1.643 (-46), con 69 ingressi nelle ultime 24 ore. I guaritisono 13.929, mentre gli attuali positivi scendono a 306.730 (-8.578). In Campania 634 nuovi ...

Advertising

borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - TgrRaiToscana : Meno contagi, più vaccini e il turismo riparte. Dal nuovo decreto del governo le regole per spostarsi in Italia.… - Agenzia_Italia : L'infermiera che curò Boris Johnson lascia per protesta il servizio pubblico - Sakurauchi_Hime : RT @LucaPanofsky: A proposito dei morti covid. In Italia abbiamo in media circa 50k di decessi legati a infezioni ospedaliere l'anno. Si so… - Righeblu : Confronto dati #coronavirus #19maggio 18 maggio 2021 Situazione #Italia #Regioni #COVID19 #vaccini #Pfizer… -