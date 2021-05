CorSport: per la difesa del Napoli spunta il nome di Reinildo Mandava del Lilla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Napoli si guarda intorno sul mercato. Per il reparto difensivo, alla voce terzino sinistro, dalla Francia viene fuori una novità: Reinildo Mandava, mancino del Lilla. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’agente del calciatore, Manuel Thomas, ha fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno, come ha documentato lui stesso sui social, per discutere con il club partenopeo del suo assistito. Mandava è un mancino ventisettenne della nazionale del Mozambico e del Lilla di Galtier, e dunque ex collega di Osimhen. Ma ci sono anche altre voci di mercato provenienti dalla Turchia, che “annunciano addirittura come imminente l’acquisto del difensore cileno del Karagumruk, Enzo Roco (28)”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilsi guarda intorno sul mercato. Per il reparto difensivo, alla voce terzino sinistro, dalla Francia viene fuori una novità:, mancino del. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’agente del calciatore, Manuel Thomas, ha fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno, come ha documentato lui stesso sui social, per discutere con il club partenopeo del suo assistito.è un mancino ventisettenne della nazionale del Mozambico e deldi Galtier, e dunque ex collega di Osimhen. Ma ci sono anche altre voci di mercato provenienti dalla Turchia, che “annunciano addirittura come imminente l’acquisto del difensore cileno del Karagumruk, Enzo Roco (28)”. L'articolo ilsta.

