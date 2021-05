Colleferro | omicidio di Willy | Belleggia denuncia i testimoni amici dei fratelli Bianchi Cosa sta succedendo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A pochi giorni dall'inizio del processo per l'di , si intensificano le accuse reciproche tra i quattro imputati. In particolare, Francesco, l'unico imputato ritenuto attendibile ...

... ha denunciato tre amici dei fratelli Bianchi , che hanno testimoniato su quanto accaduto la notte del 5 settembre scorso a. Leggi anche > Imputati per l'sono i fratelli Marco e ...Venti giorni dividono gli imputati della morte adel 21enne Willy Monteiro Duarte dal processo. E iniziano le prime strategie difensive. Francesco Belleggia , coimputato insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli, fa ...A pochi giorni dall'inizio del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, si intensificano le accuse reciproche tra i quattro imputati. In particolare, Francesco Belleggia, ...Il 10 giugno è in calendario la prima udienza davanti alla Corte D’Assise nel processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ...