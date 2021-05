Calciomercato Milan | post Donnarumma | ‘Decide’ Mourinho

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Proposta dell'Al-Duhail per #Calhanoglu: i dettagli - SkySport : Calciomercato, il Milan su Adli: gioca nel Tolosa, è stato il migliore della Ligue 2 - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Storia, profilo e caratteristiche di Amine #Adli, il nuovo 'Don Giovanni' finito nel mirin… - MilanLiveIT : ?? Il Milan farà diversi interventi nella prossima campagna acquisti ?? #MercatoMilan #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato Milan, “Giroud in Italia”: l’annuncio dell’agente -

Da tecnico deldevo essere bravo a far capire che la maglia delsi indossa 24 ore su 24 e non solo durante gli allenamenti e la partita'.Il suo contratto scade nel 2022 e ilproverà a cederlo, anche a pochi milioni , pur di non perderlo a zero. Nel 2017 era costato 24 milioni. MATTIA CALDARA - Il discorso è molto simile a quello ...Ci sono idee chiare sui ruoli in cui rinforzarsi. Andare o meno in Champions League cambierà il budget del Milan per il calciomercato, ma non i ruoli nei quali la dirigenza intende intervenire. In ...Calciomercato Roma, con l’Inter in difficoltà economica ci potrebbe essere qualche elemento nel mirino dei giallorossi. Il difensore su tutti ...