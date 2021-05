Borsa: Europa apre in deciso calo, Londra - 1,2% (Di mercoledì 19 maggio 2021) Avvio con il segno meno per i principali listini del Vecchio Continente dove i timori per il rischio inflazione prendono la scena. A Londra il Ftse 100 ha avviato le contrattazioni in calo dell'1,2% a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Avvio con il segno meno per i principali listini del Vecchio Continente dove i timori per il rischio inflazione prendono la scena. Ail Ftse 100 ha avviato le contrattazioni indell'1,2% a ...

