Benedetta Rossi confessa “Finalmente sono sola…”

La food blogger Benedetta Rossi ha pubblicato una storia su Instagram e rivela che Finalmente "è sola". Ma cosa avrà voluto dire? Benedetta Rossi passeggia sola in aperta campagnaBenedetta Rossi è la food blogger più famosa del nostro Paese. sono finite le riprese del suo show, "Fatto in casa per Voi" e fra poco la potremmo rivedere in tv sul canale Food Network. Questa nuova edizione del programma andrà in onda a partire dal pRossimo 5 giugno. Benedetta Rossi, dopo tanta fatica, è tornata alla vita di tutti i giorni. LEGGI ANCHE—>ANNA TATANGELO RIVELA "LUI E' IL MIO PUNTO PIU' STABILE IN ASSOLUTO" La food blogger è molto seguita su Instagram e proprio sui social ama condividere ...

