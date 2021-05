Advertising

FirenzePost : Bekaert: nuova riunione convocata dal Mise, il 21 maggio -

Valdarnopost

... come noto, anche per la riattivazione di forniture di vergella verso l'ex - impiantodi ... Il tavolo non è stato chiuso: entro due settimane è attesa unaconvocazione. "Non è più ...... come noto, anche per la riattivazione di forniture di vergella verso l'ex - impiantodi ... Il tavolo non è stato chiuso: entro due settimane è attesa unaconvocazione.Venerdì 21 maggio, nel pomeriggio, si terrà un nuovo tavolo sulla Bekaert convocato dal Mise. La notizia è arrivata mentre era in corso, a Firenze, un incontro sulla difficile vertenza indetto dalla R ...Si lavora ancora al futuro dei lavoratori e, sull'altro fronte, sulla reindustrializzazione. Calosi (FIOM): “Nessun accordo con un'azienda che manca di rispetto a lavoratori, istituzioni e territorio.