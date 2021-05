Atalanta, la grande attesa - Diretta I tifosi cominciano ad entrare allo stadio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ore che precedono la finale di Coppa Italia sono ore febbrili per i tifosi, sia per i pochi fortunati che sono a reggio Emilia, sia per quelli che stasera vedranno la gara in Tv. Guarda la Diretta di Bergamo Tv. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ore che precedono la finale di Coppa Italia sono ore febbrili per i, sia per i pochi fortunati che sono a reggio Emilia, sia per quelli che stasera vedranno la gara in Tv. Guarda ladi Bergamo Tv.

Advertising

AntoVitiello : Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa i… - victormayolas : RT @webecodibergamo: Atalanta, la grande attesa - Diretta I tifosi cominciano ad entrare allo stadio - webecodibergamo : Atalanta, la grande attesa - Diretta I tifosi cominciano ad entrare allo stadio - GPeppe34N : RT @glmdj: Verso #AtalantaJuve, #Pirlo: «E' una finale e vogliamo vincere la coppa. Contro l'Atalanta si deve sempre fare una partita euro… - lizouxoliva : Potete informarmi su un nostro ex giocatore juve Marino Magrin? L'Ho sentito adesso dire che stasera tifa atalanta,… -