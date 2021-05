Atalanta-Juventus, Bonucci una furia con Romero: “Non fare il fenomeno” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Subito scintille nei primi minuti di Atalanta-Juventus, finale della Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium, davanti a 4300 spettatori, c’è il primo episodio che scalda gli animi in campo: Romero entra in maniera decisa su Federico Chiesa, dentro l’area di rigore, ma prende anche la palla e quindi sicuramente non c’è calcio di rigore. Dalla panchina bianconera però si alza Leonardo Bonucci e inveisce contro il difensore atalantino, di proprietà proprio della Juventus: “Non fare il fenomeno”, gli ha urlato. Romero ha risposto a tono, ma la finale di Coppa Italia è già caldissima. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Subito scintille nei primi minuti di, finale della Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium, davanti a 4300 spettatori, c’è il primo episodio che scalda gli animi in campo:entra in maniera decisa su Federico Chiesa, dentro l’area di rigore, ma prende anche la palla e quindi sicuramente non c’è calcio di rigore. Dalla panchina bianconera però si alza Leonardoe inveisce contro il difensore atalantino, di proprietà proprio della: “Nonil”, gli ha urlato.ha risposto a tono, ma la finale di Coppa Italia è già caldissima. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : ?? In campo così al Mapei Stadium! ?? Here's our #StartingXI to face Juventus! Presented by @Plus500 #AtalantaJuve… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - luigi25665065 : JUVENTUS: PRIMO FURTO DELLA SERATA! Rigore grosso come una casa per Atalanta!!! - Jacojacobin : Che bella partita Atalanta Juventus! -