Atalanta-Juve 1-2: Kulusevski più Chiesa, Pirlo vince la Coppa Italia davanti ai tifosi. Brividi con Annalisa che canta Mameli (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo cerca e trova, davanti al pubblico dopo sette mesi, il suo secondo trofeo stagionale. I bianconeri si impongono 2-1 sull'Atalanta a Reggio Emilia, dove a gennaio hanno... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lantus di Andreacerca e trova,al pubblico dopo sette mesi, il suo secondo trofeo stagionale. I bianconeri si impongono 2-1 sull'a Reggio Emilia, dove a gennaio hanno...

Advertising

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - AlbOr_EsSence : RT @AzzoJacopo: Soprattutto dopo il primo tempo, non mi aspettavo una ripresa in cui la Juve vincesse sistematicamente la seconde palle e b… - albo_interista : RT @Pistogolblasta2: 31 minuti: -un rigore negato all'#Atalanta -gol #Juve irregolare per fallo di Cuadrado su Gosens. L'AJA. #Calciopoli… -