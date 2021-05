Ascolti TV | Martedì 18 maggio 2021 Montalbano vince con il 20 6% | Ricomincio da Me fermo all’11 4% Le Iene 10% | Brignano 6 1% Eurovision Song Contest 2 2%

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il CommissarioNella serata di ieri,18, su Rai1 la fiction Il Commissario– La Danza del Gabbiano ha appassionato 4.418.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale 5 il film in prima tvda Me, con Jennifer Lopez, ha raccolto davanti al video 2.436.000 spettatori pari.4% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Leha intrattenuto 1.667.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.332.000 – 5.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 817.000 spettatori pari ad uno share del 4% (presentazione di 12 minuti: 814.000 – 3.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un ...

Fiction contro film, ieri "18 maggio - nella giornata degli omaggi allo scomparso Franco Battiato (tra i ricordi più ... Ma ecco la graduatoria per. Vince La danza del gabbiano con 4,4 ...Il Commissario Montalbano contro Ricomincio da me . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,18 maggio 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le ...