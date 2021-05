Arriva la nuova class action: cosa cambia e chi può promuoverla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Potenziare le azioni collettive accomunate dallo stesso illecito e di conseguenza ridurre la mole di lavoro dei tribunali È con questo obiettivo che entra in vigore a partire da oggi la riforma della class action. Il principio è piuttosto semplice: favorire un solo procedimento promosso da più individui piuttosto che far partire tanti procedimenti identici da singoli individui. Tra le principali novità introdotte dalla legge 31/2019 che entra in vigore da oggi dopo due rinvii, c’è la possibilità di agire non solo per tutelare i diritti dei consumatori ma anche quelli lesi dal comportamento di un’impresa o del gestore di un servizio pubblico o di pubblica utilità. La legge ha preservato il principio dell’istituto legale. Come spiega il sito la La Legge Per Tutti, “si tratta di un’azione legale avviata da più cittadini vittime dello stesso illecito e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Potenziare le azioni collettive accomunate dallo stesso illecito e di conseguenza ridurre la mole di lavoro dei tribunali È con questo obiettivo che entra in vigore a partire da oggi la riforma della. Il principio è piuttosto semplice: favorire un solo procedimento promosso da più individui piuttosto che far partire tanti procedimenti identici da singoli individui. Tra le principali novità introdotte dalla legge 31/2019 che entra in vigore da oggi dopo due rinvii, c’è la possibilità di agire non solo per tutelare i diritti dei consumatori ma anche quelli lesi dal comportamento di un’impresa o del gestore di un servizio pubblico o di pubblica utilità. La legge ha preservato il principio dell’istituto legale. Come spiega il sito la La Legge Per Tutti, “si tratta di un’azione legale avviata da più cittadini vittime dello stesso illecito e ...

