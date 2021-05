Advertising

CorriereCitta : Amministrative, Salvini: “Il prima possibile candidati unitari e vincenti” - infoitinterno : Tavolo del centrodestra sulle amministrative, ma su Roma e Milano Salvini prende tempo - BlogSpaggiari : Matteo Salvini teme che alle prossime elezioni amministrative Giorgia Meloni posso togliergli lo scettro di leader… - rinaldodinino : RT @Agenzia_Italia: Tavolo del centrodestra sulle amministrative, ma su Roma e Milano Salvini prende tempo - statodelsud : Tavolo del centrodestra sulle amministrative, ma su Roma e Milano Salvini prende tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Salvini

AGI - Agenzia Italia

... era il prescelto come candidato a sindaco per ledi Napoli. Clemente Mastella/ "...: "Se Letta non mi insulta vive male"/ "Sindaci di Milano e Roma a breve" CAOS CENTROSINISTRA A ...... continua la guerra interna e precipita anche nella composizione in vista delle, ... "Se la Meloni dovesse superare, sono problemi reali e seri per il Centrodestra: con il ..."È inutile fare ogni giorno il totonomi". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in uscita dal Senato. mpe/sat/gtr ...Matteo Salvini apre all'ipotesi di Mario Draghi al Colle alla scadenza del mandato settennale di Sergio Mattarella . "Febbraio è ...