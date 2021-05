A San Miniato una nuova casa per cavalli sieropositivi

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono partiti stamattina all’alba verso la loroa Corniano, nel comune di San(Pisa) i settepositivi all’anemia infettiva equina dei quali IHP (Italian Horse Protection, la prima associazione italiana di tutela degli equidi) si prende cura da sempre. Sono il simbolo di una delle principali battaglie che l’associazione conduce dal 2007 affinché la normativa riconosca i progressi della conoscenza scientifica: “Ipositivi al virus dell’anemia infettiva equina sono portatori sani che non sviluppano la malattia né sono in grado di infettare altri soggetti – spiega il presidente dell’associazione, Sonny Richichi -. Tuttavia la normativa italiana è ancora ferma e fa riferimento ad evidenze scientifiche largamente superate, imponendo che debbano vivere in isolamento: con ...