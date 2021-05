WTA Parma 2021, Giulia Gatto-Monticone si deve arrendere a Ljudmila Samsonova nel 1° turno (Di martedì 18 maggio 2021) Niente da fare per Giulia Gatto-Monticone. L’azzurra si arrende alla russa (lucky loser) Ljudmila Samsonova (n.105 del ranking) sul punteggio 6-2 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Una sconfitta netta dell’italiana che mai ha trovato modo di impensierire l’avversaria, più efficace da fondo e con una maggiore velocità di palla. Nel primo set l’avvio illude l’azzurra, che va avanti di un break (2-0). La russa, però, risponde immediatamente e piega ogni certezza della nostra portacolori. Il tennis di Gatto-Monticone viene infatti sgretolato dai colpi di Samsonova. La serie di 6 giochi a zero pone fine alla prima frazione, con la n.105 del ranking a segno con un 1 ace e buone percentuali al servizio: 67% dei punti raccolti con la prima e il 45% con la ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Niente da fare per. L’azzurra si arrende alla russa (lucky loser)(n.105 del ranking) sul punteggio 6-2 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Una sconfitta netta dell’italiana che mai ha trovato modo di impensierire l’avversaria, più efficace da fondo e con una maggiore velocità di palla. Nel primo set l’avvio illude l’azzurra, che va avanti di un break (2-0). La russa, però, risponde immediatamente e piega ogni certezza della nostra portacolori. Il tennis diviene infatti sgretolato dai colpi di. La serie di 6 giochi a zero pone fine alla prima frazione, con la n.105 del ranking a segno con un 1 ace e buone percentuali al servizio: 67% dei punti raccolti con la prima e il 45% con la ...

Advertising

oktennis : Sara Errani approda agli ottavi dell'#EmiliaRomagnaOpen dopo aver battuto Ana Bogdan in tre set. Ora la sfida a Sar… - Smash_Pick : WTA Parma ???? + WTA Belgrado ???? C.Gauff ???? vs C.Giorgi ???? V.Tomova ???? vs L.Fernandez ???? Pick: Gauff + Fernandez… - lorenzofares : Roger #Federer ???? a #Ginevra ???? #SerenaWilliams ???? a #Parma ???? @lorenzofares ???? a Ladispoli ????? Un #18maggio du… - leopnd1 : A #Parma si sono giocate 8 partite, 3 delle quali per il 2° turno... @SloaneStephens batte @DKasatkina, @CocoGauff… - livetennisit : WTA Parma: Il resoconto di giornata. Katerina Siniakova firma l’impresa di giornata. Bene Sara Errani. La Schiavone… -