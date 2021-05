WTA Belgrado I 2021, risultati 18 maggio. Nadia Podoroska e Paula Badosa Gibert sono già ai quarti (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi a Belgrado, dove è in corso Serbia Ladies Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, si sono disputati dieci match del torneo di singolare, dei quali otto validi per il primo turno e due per il secondo, con gli altri sei match degli ottavi che si giocheranno domani. Negli otto match dei sedicesimi si registrano due vittorie in rimonta, quelle della svedese Rebecca Peterson, testa di serie numero 7, sulla serba Nina Stojanovic per 5-7 6-1 6-0 in un’ora e 57 minuti e quella della bielorussa Aliaksandra Sasnovich sulla qualificata cinese Xiyu Wang per 6-7 6-0 6-2 in due ore e 34 minuti. Altre due sfide del primo turno si risolvono sempre in tre partite, con i successi della qualificata magiara Réka-Luca Jani sulla ceca Tereza Martincova per 6-2 0-6 7-5 dopo due ore e quattro minuti e della ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi a, dove è in corso Serbia Ladies Open, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, sidisputati dieci match del torneo di singolare, dei quali otto validi per il primo turno e due per il secondo, con gli altri sei match degli ottavi che si giocheranno domani. Negli otto match dei sedicesimi si registrano due vittorie in rimonta, quelle della svedese Rebecca Peterson, testa di serie numero 7, sulla serba Nina Stojanovic per 5-7 6-1 6-0 in un’ora e 57 minuti e quella della bielorussa Aliaksandra Sasnovich sulla qualificata cinese Xiyu Wang per 6-7 6-0 6-2 in due ore e 34 minuti. Altre due sfide del primo turno si risolvono sempre in tre partite, con i successi della qualificata magiara Réka-Luca Jani sulla ceca Tereza Martincova per 6-2 0-6 7-5 dopo due ore e quattro minuti e della ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Belgrado Wta Belgrado 2021, programma e ordine di gioco mercoledì 19 maggio Il programma e l'ordine di gioco del torneo WTA Belgrado 2021 per la giornata di mercoledì 19 maggio. Il Serbia Ladies Open entra sempre più nel vivo con gli ottavi di finale del singolare. Ad aprire le ostilità sul Centrale Yulia Putintseva, ...

Tabellone Wta Belgrado 2021: i risultati e gli accoppiamenti TABELLONE WTA BELGRADO PRIMO TURNO (LL) Tomova vs (WC) Radivojevic Fernandez b. Hercog 7 - 5 6 - 1 (Q) Jani vs Martincova Kalinskaya vs (6) Mladenovic (4) Badosa b. Petkovic 6 - 2 6 - 3 Buzarnescu ...

TABELLONE Wta Belgrado 2021: i risultati e gli accoppiamenti Sportface.it Wta Belgrado 2021, programma e ordine di gioco mercoledì 19 maggio Il programma e l’ordine di gioco del torneo WTA Belgrado 2021 per la giornata di mercoledì 19 maggio. Il Serbia Ladies Open entra sempre più nel vivo con gli ottavi di finale del singolare. Ad aprire ...

Tabellone Wta Belgrado 2021: i risultati e gli accoppiamenti Il tabellone completo del main draw del torneo Wta di Belgrado 2021. Sulla terra rossa serba è Yulia Putintseva la testa di serie più alta.

