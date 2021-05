Vivo X60 con gimbal e lenti Zeiss arriva in Italia (Di martedì 18 maggio 2021) (Foto: Vivo)Sbarca ufficialmente anche in Italia lo smartphone Vivo X60 Pro pensato per gli appassionati di fotografia grazie a una performante combinazione tra componenti hardware e funzioni specificamente predisposte allo scatto in tutte le condizioni. Debutta con un buon rapporto tra qualità e prezzo, scopriamo tutte le caratteristiche. Dopo essere stato presentato in Cina e poi nella versione intenazionale, Vivo annuncia la disponibilità di X60 Pro anche per l’Italia a un prezzo di partenza di 799 euro. Il fiore all’occhiello è naturalmente il compartimento fotografico preparato in collaborazione con il prestigioso marchio tedesco Zeiss. Il sensore principale con ottica Vario-Tessar è un Sony Imx598 da 48 megapixel con apertura luminosa f/1.48 stabilizzata in modo ottico con tanto ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) (Foto:)Sbarca ufficialmente anche inlo smartphoneX60 Pro pensato per gli appassionati di fotografia grazie a una performante combinazione tra componenti hardware e funzioni specificamente predisposte allo scatto in tutte le condizioni. Debutta con un buon rapporto tra qualità e prezzo, scopriamo tutte le caratteristiche. Dopo essere stato presentato in Cina e poi nella versione intenazionale,annuncia la disponibilità di X60 Pro anche per l’a un prezzo di partenza di 799 euro. Il fiore all’occhiello è naturalmente il compartimento fotografico preparato in collaborazione con il prestigioso marchio tedesco. Il sensore principale con ottica Vario-Tessar è un Sony Imx598 da 48 megapixel con apertura luminosa f/1.48 stabilizzata in modo ottico con tanto ...

CF22092013 : RT @CeotechI: vivo X60 Pro in Italia con Gimbal 2.0, ottica Zeiss e Snapdragon 870... - #vivox60 #vivox60t #vivox60tpro #vivox60pro #vivox6… - TuttoAndroid : Vivo X60 Pro e Vivo Y72 5G arrivano in Italia e puntano sulle fotocamere - CeotechI : RT @CeotechI: vivo X60 Pro in Italia con Gimbal 2.0, ottica Zeiss e Snapdragon 870... - #vivox60 #vivox60t #vivox60tpro #vivox60pro #vivox6… - headlinez : Vivo brengt X60 Pro-smartphone met gimbal-camera uit in Europa - AndroidworldBE : Vivo brengt X60 Pro-smartphone met gimbal-camera uit in Europa -