Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 12 | 30

(Di martedì 18 maggio 2021)18 MAGGIOORE 12.20 – ERICA TERENZI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO ANULARE E IL TRAFFICO E’ TORNATO A SCORRERE LUNGO L’INTERA CARREGGIATA ESTERNA. SULLA PONTINA CODE PER UN VEICOLO IN PANNE ALTEZZA POMEZIA VERSO LATINA. E PARLIAMO DI LAVORI A CIAMPINO, LAVORI DOMANI MERCOLED’ 19 E GIOVEDI’ 20 MAGGIO; PER QUESTO MOTIVO E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA NAZARIO SAURO. INFINEMAR INFORMA CHE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO E FINO AL 30 SETTEMBRE SARANNO IN VIGORE NUOVO ORARI DI SERVIZIO PER I COLLEGAMENTI UNITÀ VELOCE E NAVE FORMIA – VENTOTENE, FORMIA – PONZA E TERRACINA – PONZA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO ...