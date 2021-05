Vaccini, 3 milioni di dosi in arrivo tra il 20 e il 24 maggio | Palù (Aifa): richiami Pfizer - Moderna ritardabili a 90 giorni (Di martedì 18 maggio 2021) Sono circa 3 milioni i Vaccini che verranno consegnati tra il 20 e il 24 maggio alle Regioni e Province autonome. Lo comunica la struttura del Commissario Figliuolo. Secondo Giorgio Palù , presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) Sono circa 3che verranno consegnati tra il 20 e il 24alle Regioni e Province autonome. Lo comunica la struttura del Commissario Figliuolo. Secondo Giorgio, presidente ...

Advertising

LauraGaravini : Dall'America di #Biden ed #Harris una solidarietà concreta e tangibile. 80 milioni di #vaccini donati al mondo. La… - RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 - In dodici ore, superate 100mila nuove prenotazioni per le classi di età 48 – 51 anni. Nel… - euronewsit : OMS: 'Mancano centinaia di milioni di vaccini per i paesi più poveri' L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede… - ItalyFoodTrade : @rubino7004 Ancora in attesa di novità della Commissione sui 4 mln di euro piovuti sul conto della firmataria dei c… - Paroledipaola : RT @ManuelaBellipan: Negli Usa quasi due terzi della disinformazione sui vaccini anti Covid su Facebook e Twitter è dovuta a 12 persone, tr… -