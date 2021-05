UFFICIALE – La Lega crea i “Serie A Ambassadors” | ci sono anche Vieri e Totti Il comunicato ufficiale

(Di martedì 18 maggio 2021) LaA annuncia lazione dei “”, un team di campioni che hanno reso grande laA e che rappresenteranno il calcio italiano negli eventi organizzati dallaA. I primi Top Players a far parte di questo progetto – si legge nella nota dellaA – saranno Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco, Christiane Gianluca Zambrotta. Glisaranno impegnati in primo luogo in progetti di responsabilità sociale, portando la propria immagine e la propria esperienza a sostegno di attività benefiche e della diffusione di messaggi positivi. Saranno inoltre il ...

