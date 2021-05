Transizione energetica: si perdono 5 mln di occupati, ma se ne creano 30 mln (di F. Sellari) (Di martedì 18 maggio 2021) (di Francesco Sellari) La Transizione del settore energetico deve accelerare. Le parole – gli impegni dei governi – devono tradursi in fatti – investimenti. Questa decade, da oggi fino al 2030, ci dirà se l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sarà alla nostra portata o meno. Un percorso stretto e arduo se si pensa che oggi ancora l’80% dell’energia che consumiamo viene da combustibili fossili. Ma un percorso ancora fattibile. In ballo ci sono 30 milioni di nuovi posti di lavoro e una crescita globale del 4% nel decennio. Sono questi i numeri più incisivi che emergono dal Net Zero by 2050, il rapporto dell’International Energy Agency (Iea) che indica la roadmap per un settore energetico a emissioni zero entro la metà del secolo. Un settore cruciale. Da lì, infatti, arrivano il 90% delle emissioni globali di anidride carbonica e i tre ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) (di Francesco) Ladel settore energetico deve accelerare. Le parole – gli impegni dei governi – devono tradursi in fatti – investimenti. Questa decade, da oggi fino al 2030, ci dirà se l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sarà alla nostra portata o meno. Un percorso stretto e arduo se si pensa che oggi ancora l’80% dell’energia che consumiamo viene da combustibili fossili. Ma un percorso ancora fattibile. In ballo ci sono 30 milioni di nuovi posti di lavoro e una crescita globale del 4% nel decennio. Sono questi i numeri più incisivi che emergono dal Net Zero by 2050, il rapporto dell’International Energy Agency (Iea) che indica la roadmap per un settore energetico a emissioni zero entro la metà del secolo. Un settore cruciale. Da lì, infatti, arrivano il 90% delle emissioni globali di anidride carbonica e i tre ...

