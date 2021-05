Sua maestà la pasta

Leggi su panorama

(Di martedì 18 maggio 2021) Sophia Loren in un «corto» glamour che unisce una griffe e un'industria alimentare in una rappresentazione iconica del made in Italy è tornata a interpretare la, cinquant'anni dopo. La sua è solo una battuta, ma dice tutto: «È pronto». Una parola, ma anche preghiera laica dell'unità nazionale che da secoli si recita in tutte le case d'Italia quando si scola la pentola. Correva il 1962 e, fresca di Oscar, disse agli stupiti cronisti hollywoodiani: «Tutto quello che vedete lo devo agli spaghetti». Lei del resto era il simbolo di tutti gli appetiti! Un altro gigante del cinema, Federico Fellini, firmò uno degli spot più sensuali mai comparsi con quel «rigatoni» pronunciato a fior di labbra a dischiudere abissi di tiepidità ed ebbe a sentenziare: «La vita è una combinazione die magia». Oggi laha acquisito un valore in ...