Sigaro e Oasis: Pep Guardiola come non l’avete mai visto | VIDEO (Di martedì 18 maggio 2021) Pep Guardiola scatenato alla festa del Manchester City per il titolo in Premier League. Ecco cosa ha fatto il manager catalano Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 maggio 2021) Pepscatenato alla festa del Manchester City per il titolo in Premier League. Ecco cosa ha fatto il manager catalano

Advertising

UgoBaroni : RT @CorSport: #Guardiola festeggia il titolo: fuma un sigaro e canta gli Oasis - PianetaMilan : Sigaro e @oasis: Pep #Guardiola come non l'avete mai visto | #VIDEO - #Calcio #football @ManCity #ManCity… - ricky_sgambe : RT @calcioinglese: Sigaro & Oasis: Pep Guardiola ha festeggiato il titolo come si deve ?? - lumacarapida : @SkySport In effetti Oasis + sigaro è roba da fare impallidire Jimi Hendrix. Chi ha scritto questo titolo nella vit… - JacopoLandi : RT @lorenzolari90: Pep ubriaco fradicio che canta a squarciagola gli Oasis fumando un sigaro grosso come la sua testa. Adoro ?? -