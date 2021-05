Scamacca: 'Sono scosso, con mio padre rapporti saltuari. Con la mia carriera non c'entra' (Di martedì 18 maggio 2021) scosso, dispiaciuto, preoccupato. Diviso tra l'esigenza di non voler rendere pubbliche difficoltà familiari e rapporti da tempo sfilacciati, e la necessità di spiegare che lui con questa brutta storia ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021), dispiaciuto, preoccupato. Diviso tra l'esigenza di non voler rendere pubbliche difficoltà familiari eda tempo sfilacciati, e la necessità di spiegare che lui con questa brutta storia ...

Advertising

lamortevito : RT @Gazzetta_it: #Scamacca: 'Sono scosso, con mio padre rapporti saltuari. Con la mia carriera non c'entra' - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Scamacca: 'Sono scosso, con mio padre rapporti saltuari. Con la mia carriera non c'entra' - Gazzetta_it : #Scamacca: 'Sono scosso, con mio padre rapporti saltuari. Con la mia carriera non c'entra' - E_Scamacca : @gyn_lemon @piolisonfire19 Ora che sono uscito dal carcere e finalmente riassaporo la libertà ti massaggerei volentieri le tue tette. - bb91687509 : @LucaGattuso stavi spiegando #Scamacca.. Ho ricevuto una telefonata e non sono riuscita a sentire puoi fare un riassunto? -