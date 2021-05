Rousseau: oltre mille si sono cancellati da M5s | Dati rifiutati, i 5Stelle: 'Chiederemo i danni' (Di martedì 18 maggio 2021) Sulla questione iscritti sale la tensione tra l' Associazione Rousseau e il M5s . Quest'ultimo ricorda di aver inviato i legali nella sede dell'Associazione che ha posto un netto rifiuto alla consegna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) Sulla questione iscritti sale la tensione tra l' Associazionee il M5s . Quest'ultimo ricorda di aver inviato i legali nella sede dell'Associazione che ha posto un netto rifiuto alla consegna ...

