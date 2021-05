Rifarsi il naso: esce il libro Rinoplastica Proporzionata di Renato Zaccheddu (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18.05.2021 – Secondo i dati attuali, la Rinoplastica risulta essere insieme alla mastoplastica additiva, uno degli interventi chirurgici più richiesti in Italia. Un fenomeno questo che denota quanto stia aumentando l’importanza del proprio aspetto fisico nell’accettazione del proprio corpo. Per tutte quelle persone che desiderano correggere l’aspetto del proprio naso e vogliono valutare tutte le possibilità di tipo chirurgico e non, esce oggi il libro di Renato Zaccheddu “Rinoplastica Proporzionata. Come Migliorare L’Aspetto Del Tuo naso Valutando Tutti Gli Approcci Più Sicuri Con E Senza Chirurgia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18.05.2021 – Secondo i dati attuali, larisulta essere insieme alla mastoplastica additiva, uno degli interventi chirurgici più richiesti in Italia. Un fenomeno questo che denota quanto stia aumentando l’importanza del proprio aspetto fisico nell’accettazione del proprio corpo. Per tutte quelle persone che desiderano correggere l’aspetto del proprioe vogliono valutare tutte le possibilità di tipo chirurgico e non,oggi ildi. Come Migliorare L’Aspetto Del TuoValutando Tutti Gli Approcci Più Sicuri Con E Senza Chirurgia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro ...

