Returnal | la nuova esclusiva per PS5 affascina con le sue ambientazioni e suoni | supportati da una narrativa che si integra al gameplay roguelike

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo ormai cinque mesi dall’uscita della PlayStation 5 sulla piattaforma di Sony è arrivata quella che a conti fatti è la prima veradella console:. Arrivato sul mercato il 30 aprile, il gioco mischia un esperienza rogue-like con fantascienza e horror creando un mixnte e estremamente magnetico per il giocatore. Il cuore di Atropo, il pianeta dove siamo dispersi è inquietante e oscuro, e decisamente poco amichevole, deciso a non lasciarci andare neanche dopo la morte, in un ciclo infinito di tentativi e resurrezione per riuscire a lanciare un messaggio di soccorso alla nave madre e fuggire dall’incubo ciclico. Per quanto il concetto di loop temporale sia sia già visto in varie occasioni anche al di fuori del mondo dei videogiochi i ragazzi di Housemarque sono stati capaci di creare una narrazione ...