Radu | ' Vogliamo finire il campionato al meglio'

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA - " Si deve giocare ogni partita al massimo, onoriamo la maglia sia in amichevole che in partite ufficiali. Dopo la brutta sconfitta del derby speriamo di vincere queste ultime due partite, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Radu Vogliamo

...- Torino ecco come si è espresso ai microfoni ufficiali biancocelesti Stefan: ' Ogni partita va giocata per onorare la maglia sia in gare ufficiali che in amichevole. Dopo il derby,...Ha parlato così, ai microfoni di Lazio Style Channel, Stefannel pre partita del match con il Torino. Poi ha continuato: "Siamo motivati perchéchiudere il campionato con due vittorie e ...Il difensore della Lazio Stefan Radu intervistato da Lazio Style Radio prima della sfida contro il Torino di questa sera ha spiegato che la squadra vuole riscattarsi dopo ...Il difensore della Lazio Stefan Radu intervistato da Lazio Style Radio prima della sfida contro il Torino di questa sera ha spiegato che la squadra vuole riscattarsi dopo ...