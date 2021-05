“Perché non ho potuto fermare Danas”. Il retroscena della guardia giurata che filmò la bimba che somigliava a Denise Pipitone (Di martedì 18 maggio 2021) Felice Grico, la guardia giurata che nel 2004 filmò una bambina molto somigliante a Denise Pipitone in compagnia di una donna di etnia rom, ha ripercorso le tappe di quel momento e ha spiegato Perché non ha potuto fermare la piccola e accertarsi della sua identità. Lo ha fatto “Storie italiane” condotto su Rai Uno da Eleonora Daniele. Quella fatta dalla guardia giurata di Milano resta ancora oggi l’unica segnalazione attendibile. Il mistero legato a Danas, la bimba avvistata in compagnia di alcuni rom e filmata da Felice Grieco che – la cosa è stata confermata anche da Giacomo Frazzitta – sembra avere un accento tipicamente siciliano. In questi anni la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Felice Grico, lache nel 2004una bambina molto somigliante ain compagnia di una donna di etnia rom, ha ripercorso le tappe di quel momento e ha spiegatonon hala piccola e accertarsisua identità. Lo ha fatto “Storie italiane” condotto su Rai Uno da Eleonora Daniele. Quella fatta dalladi Milano resta ancora oggi l’unica segnalazione attendibile. Il mistero legato a, laavvistata in compagnia di alcuni rom e filmata da Felice Grieco che – la cosa è stata confermata anche da Giacomo Frazzitta – sembra avere un accento tipicamente siciliano. In questi anni la ...

Advertising

RaiTre : 'Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malatt… - ADeLaurentiis : Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre #ADL - Mov5Stelle : Sarà un MoVimento integralmente intriso di cultura ecologica. Una cultura che dovrebbero abbracciare tutti, dall’es… - beastarschild : RT @RaiTre: 'Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché s… - i_pmt : RT @ChiaraGemmaM5S: “E guarirai da tutte le malattie/ perché sei un essere speciale/ ed io, avrò cura di te”. #FrancoBattiato non è guarit… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Battiato: Franceschini, lascia un'eredità perenne Ci lascia Franco #Battiatto, un filosofo, un uomo libero che non si è mai piegato alle mode. Riposa in pace Maestro". "'Perche' sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...'. Una preghiera, un ...

Riaperture, le 7 tappe da maggio a luglio: coprifuoco, palestre, ristoranti al chiuso Questo perché, stando agli ultimi numeri, i casi di Covid sono in forte calo, ma meglio riaprire un ... dal primo giugno, sempre in zona gialla, i ristoranti e i bar riapriranno al chiuso non solo a ...

Piccole lesioni nella bocca? Ecco perché non bisogna trascurarle Corriere della Sera Ci lascia Franco #Battiatto, un filosofo, un uomo libero chesi è mai piegato alle mode. Riposa in pace Maestro". "'Perche' sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...'. Una preghiera, un ...Questo, stando agli ultimi numeri, i casi di Covid sono in forte calo, ma meglio riaprire un ... dal primo giugno, sempre in zona gialla, i ristoranti e i bar riapriranno al chiusosolo a ...