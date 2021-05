Oxfam | attacchi su Gaza | quasi 500mila persone senza acqua e cibo

(Di martedì 18 maggio 2021) A causa dei bombardamenti aerei in corso anon riusciamo a raggiungere circa 450.000allo stremo. E' l'allarme lanciato oggi da, di fronte all'escalation del conflitto scoppiato ...

OxfamItalia : L'allarme di #Oxfam: 'Dopo gli attacchi su Gaza quasi 500 mila persone senza cibo e acqua' - via @globalistIT - OxfamItalia : #OXFAM: “GLI ATTACCHI SU #GAZA STANNO LASCIANDO QUASI MEZZO MILIONE DI PERSONE SENZA #ACQUA E #CIBO” - NEWS:… -

Fino all'inizio dell'escalationera al lavoro per fornire kit igienici al personale che ...200.000 ettari di terreni al momento sono praticamente inaccessibili a causa del pericolo di."...1 /3 CreditLa guerra tra Israele e i palestinesi continua a salire di livello. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito israeliano è entrato nella Striscia ...Il governo italiano revochi le licenze per forniture di armi a Israele. E’ la richiesta avanzata, mentre nella Striscia di Gaza i morti e feriti si contano a centinaia, dalla Campagna di pressione all ...